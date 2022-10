Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand eines Lkw greift auf Lagerhalle über

Am Montag, 17. Oktober 2022 um 11.40 Uhr, geriet ein Lkw welcher sich in einer Lagerhalle in der Neuenkirchener Straße befand, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, in Brand. Das Feuer breitete sich aus und griff auf die Lagerhalle über. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Holdorf, Damme, Fladderlohausen und Steinfeld gelöscht werden. Die Lagerhalle und der Lkw brannten vollständig nieder. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 160.000,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell