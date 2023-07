Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62

Hersfeld-Rotenberg (ots)

Niederaula. Am Montag (17.07.), gegen 11 Uhr, kam es auf der B 62 zwischen Beiershausen und Niederaula zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 22-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Ford Mondeo in Richtung Niederaula unterwegs. Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Breitenbach a. Herzberg befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der Autofahrer einen Bus überholen wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw. Hierbei wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt, der Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Die B 62 war zum Zwecke der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis circa 14.45 Uhr voll gesperrt.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell