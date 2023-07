Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: LKW bei Gasbetankung (LNG-Gas) in Flammen aufgegangen

Eichenzell (ots)

Zu einem derzeit hohen, jedoch noch nicht bezifferbaren Sachschaden an einem LKW samt Ladung kam es am Montag (17.07.), gg. 23.25 Uhr der durch einen Brand während der Betankung eines LKW auf dem sog. "Rhönhof" in Eichenzell-Welkers verursacht wurde.

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Seligenstadt, der sich mit seinem LKW Gespann, auf dem Rhönhof in Eichenzell-Welkers befand, wollte auf der dortigen Tankstelle sein Fahrzeug mit LNG-Gas betanken. Ersten Ermittlungen zufolge, sei es bei der Betankung plötzlich zu einer Stichflamme im Bereich des Gastanks am LKW gekommen, wobei das Feuer im weiteren Verlauf auf das Fahrgestell und anschließend auch auf die Ladung übergriff.

Durch schnelles Handeln konnte ein Mitarbeiter der Tankstelle zeitnah den sog. "Not Aus" Schalter drücken und so den gesamten Betrieb der Tankstelle, insbesondere die Betankung unmittelbar stoppen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren Eichenzell und Welkers waren schnell vor Ort konnten den Brand rechtzeitig unter Kontrolle bringen.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Auch der 48-Jährige LKW Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Ladung des LKW war mit sog. "Trockenladung" bestückt (leider aktuell keine weiteren Angaben zur Art dieser Ladung bekannt), so dass von dieser auch keine Gefahr ausging.

Aufgrund des Brandes ist von einem Totalschaden des LKW und auch der Ladung auszugehen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Ob bzw. in welcher Höhe auch ein Sachschaden im Bereich der Tankstelle entstanden ist, kann derzeit ebenfalls noch nicht beziffert werden.

