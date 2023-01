Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Unerlaubte Einreisen im Norden auf konstant hohem Niveau

Niedersachsen/Hamburg/Bremen (ots)

Bundesweit wurden durch die Bundespolizei im Jahr 2022 insgesamt 91.986 Personen im Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet festgestellt. Hiervon entfielen auf die Bundespolizeidirektion Hannover, zuständig in den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg und Bremen, insgesamt 1.966 unerlaubte Einreisen. Im Jahr 2021 lag die Zahl an unerlaubten Einreisen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Hannover mit 1.938 Feststellungen nur unwesentlich niedriger.

Die meisten unerlaubten Einreisen wurden 2022 am Flughafen in Hamburg festgestellt. Die Bundespolizei stellte dort 1.084 Personen fest, die nicht im Besitz von gültigen Einreisedokumenten waren. Am Flughafen Hannover hingegen sind 200 Menschen durch unerlaubte Einreisen aufgefallen. 629 Personen taten dieses im vergangenen Jahr unerlaubt über die niederländisch-deutsche Grenze nach Niedersachsen.

Unerlaubte Einreisen, die vor Betreten des Bundesgebietes verhindert wurden, sind darin nicht enthalten.

Siehe dazu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5418842

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell