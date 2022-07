Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Arbeitsunfall mit Traktor

Weisenbach (ots)

Durch das Versagen der Hydraulik eines Traktors, nahm der Arbeitstag eines 36-Jährigen Landwirts am Montagabend ein unschönes Ende. Der Mann soll gegen 19:45 Uhr auf einem Wiesengrundstück in der Gaisbachstraße Mäharbeiten durchgeführt haben. Durch einen technischen Defekt seines Schleppers rollte das Gefährt rückwärts, rutschte circa drei Meter nach unten auf einen Waldweg und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise erlitt der Landwirt lediglich leichte Verletzungen. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen, wurde das Umweltamt verständigt. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Traktor am darauffolgenden Tag vom Unfallort beseitigt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

/ab

