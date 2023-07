Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung: Sexuelle Belästigung

Fulda (ots)

Der Sachverhalt ereignete sich am Montagabend (17.07.).

Ursprungsmeldung:

Fulda. Am Montagabend (30.06.), gegen 18.15 Uhr, kam es im Bereich Schlosspark zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff ein Unbekannter einer 17-Jährigen gegen ihren Willen an die Hand und berührte sie unsittlich am Knie. Die 17-Jährige begab sich zu einer Freundin und informierte die Polizei. Der Täter ging in unbekannte Richtung davon. Sie beschreibt ihn folgendermaßen: Der Täter war männlich, circa 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, Vollbart. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle kurze Hose, schwarze Sneakers und eine Sonnenbrille. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell