POL-EL: Bad Bentheim - Weitere Geschädigte nach betrügerischem Erlangen von Spendengeldern gesucht

Haren (ots) - Heute kam es zwischen 09.55 Uhr und 10.45 Uhr in der Nordstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen schwarz-weißen Smart. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

