POL-EL: Walchum - Zeugen nach Raub auf einen Gastronomiebetrieb gesucht

Emlichheim (ots) - Am 25. Mai, kam es gegen 12.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Getränkehändlers in der Mühlenstraße, in Emlichheim. Hierbei wurde ein 2er Active Tourer BMW in der Farbe Grau vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der/die unbekannte Täter*in entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum ...

