POL-EL: Nordhorn - Die Durchsuchung bei drei Beschuldigten nach gefährlicher Körperverletzung führt gleichzeitig zum Auffinden von Betäubungsmitteln - Strafverfahren eingeleitet - Täter wieder auf freiem Fuß

Bereits am 5. März kam es in Nordhorn in der Lindenallee zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei schlugen drei Personen auf einen 24-Jährigen ein, wobei dieser leicht verletzt wurde. Im weiteren Tagesverlauf suchte das Opfer einen der ihm namentlich bekannten Täter auf. Dabei kam es erneut zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei ein 23-Jähriger den 24-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand am Oberarm verletzte. Nach diesem Vorfall verständigte man die Rettungskräfte und der unter Einfluss von Betäubungsmittel stehende 23-Jährige konnte mit Unterstützung eines Diensthundes in seiner Wohnung festgenommen werden. Anschließend wurde der Täter zu weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle des Polizeikommissariats Nordhorn verbracht.

Im weiteren Ermittlungsverfahren wurde ein Durchsuchungsbeschluss für insgesamt drei Personen im Alter von 21-23 Jahren und deren Wohnanschrift erwirkt, welche für die gefährliche Körperverletzung am 5. März als Täter feststehen. Die Durchsuchung wurde am 1. Juni umgesetzt, wobei man neben den Beweisen für die gefährliche Körperverletzung auch Betäubungsmittel und Waffen gefunden hat. Darunter wurden unter anderem etwa 13 g Kokain, 60 g Haschisch, 15 g Marihuana und Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Die Beschuldigten wurden nach weiteren polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

