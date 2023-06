Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Golf und 5er BMW gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 3. Juni 21.00 Uhr und 4. Juni 9.00 Uhr ein in der Rommelstraße am Straßenrand geparkten schwarzen VW Golf. Dabei wurde mutmaßlich die Motorhaube durch Fußtritte eingedrückt. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Ebenfalls wurde in derselben Zeit und Straße eine 5er-BMW durch Tritte am rechten Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe ist hier bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

