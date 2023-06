POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geeste (ots) - Zwischen dem 5. Juni 18.00 Uhr und 6. Juni 18.00 Uhr kam es in Geeste in der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden eine Grundstücksmauer und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 ...

