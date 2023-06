Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - bislang unbekannte Personen entwendeten die Beschilderung einer Verkehrsinsel - daraufhin kam es zum Unfall - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am 25. Mai gegen 23.00 Uhr kam es in der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 29-jährige Fahrerin eines Ford Focus fuhr die Meppener Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Biene. Dabei übersah sie die Verkehrsinsel und fuhr auf diese, wobei der Ford beschädigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter die Beschilderungen der Verkehrsinsel entfernten, sodass die Verkehrsinsel als solche nicht erkennbar war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

