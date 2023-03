Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Zeugenaufruf - Böllerangriff auf dem Bahnhof Bergen

Bergen auf Rügen, Stralsund (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.03.2023) wurden auf dem Bahnhof Bergen eine Gruppe von Jugendlichen durch abreisende Fußball-Fans des SV Waren 09 nach einem Fußballspiel erst verbal und im weiteren Verlauf mit einem Böller angegriffen.

Eine Gruppe von später bekannt gemachten Jugendlichen und jungen Männern im Alter zwischen 14 und 32 Jahren attackierte verbal auf dem Bahnhofsvorplatz in Bergen drei Jugendliche, welche zwischen 13 und 16 Jahre alt waren. Auf dem Weg zum Bahnsteig warfen die Angreifer den Jugendlichen in der Tunnelunterführung einen Böller hinterher. Der laute Knall führte bei zwei jungen Frauen aus der Gruppe zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit dem Zug in Richtung Stralsund. Herbeigerufene Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Aufgrund von detaillierten Personenbeschreibungen konnten die Angreifer, die offensichtlich der Fangemeinde des SV Waren 09 angehören, auf dem Hauptbahnhof Stralsund durch Bundespolizisten gestellt werden. Gegen die Verantwortlichen aus Waren (Müritz) und Neubrandenburg wurden Strafanzeigen aufgenommen.

Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder wer selbst Opfer einer Straftat dieser Tätergruppe am 19. März 2023 geworden ist, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28432-0 oder per E-Mail bpoli.stralsund@polizei.bund.de zu melden. Ferner nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise und Strafanzeigen entgegen.

