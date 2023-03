Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung gesucht

Altheide, Ribnitz-Damgarten,Stralsund (ots)

Heute Morgen (07.03.23) gegen 02:30 Uhr klickten für einen georgischen Staatsangehörigen die Handschellen. Bundespolizisten hatten den 33-Jährigen auf der Bundesstraße B105 bei Altheide mit seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Der Mann händigte seinen georgischen Reisepass mit einem polnischen Aufenthaltstitel, der aber zeitlich abgelaufen war und einen georgischen Führerschein aus.

Eine Überprüfung in den polizeilichen Datenbanken ergab, dass das Amtsgericht Cottbus einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Urkundenfälschung gegen den Mann erlassen hatte. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.500,00 Euro oder die 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe waren noch offen. Da der Georgier das Geld vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde ihm die Festnahme ausgesprochen. Darüber hinaus muss sich der Mann wegen Betruges beim Amtsgericht Güstrow verantworten, das ihn auch bereits sucht.

Eine Nachschau in seinem Fahrzeug ergab, dass die Beamten ein zugriffsbereites Einhandmesser in der Fahrertür entdeckten. Des Weiteren war der georgische Führerschein nicht mehr gültig, da er es versäumt hatte, diesen in Polen umzuschreiben. Eine Überprüfung über die gemeinsame deutsch/polnische Dienststelle in Swieckow bestätigte, dass sich der Mann unerlaubt in Polen und nun auch im Bundesgebiet aufhielt.

Für den Mann endet vorerst die Reise in der Justizvollzugsanstalt, um seine Strafe zu verbüßen. Anschließend wird er sich wegen unerlaubter Einreise ohne erforderlichen Aufenthaltstitel, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell