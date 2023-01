Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl eines Modellfahrzeuges gesucht

Meppen (ots)

Zwischen dem 23. und 25. Januar wurde von einer Grabstelle auf dem Friedhof Esterfeld in Meppen der abgebildete Glaskasten, in dem sich ein Modellauto befindet, entwendet. Es handelt sich um einen weißen VW Karman Ghia mit schwarzem Dach. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

