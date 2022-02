Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt- (cm) Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße am Wellbrunnen nahmen am 20.02.2022 in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:00 Uhr verdächtige Geräusche im rückwärtigen Bereich ihres Anwesens war. Sie nahmen zunächst an, dass das Geräusch durch den Wind verursacht wurde. Gegen 12:00 Uhr stellten sie an der Terrassentür Hebelspuren fest, welche darauf hindeuteten, dass eine nicht bekannte Person versucht hat sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Dies gelang glücklicherweise nicht. Zeugen, die in oben genanntem Zeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter 05066 9850 in Verbindung zu setzen.

