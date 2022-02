Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für das Wochenende 18.02.-20.02.2022

(bru)Wechselseitige Körperverletzung

Am Samstag, dem 19.02.2022, kam es gegen 01.15 Uhr vor einer Gaststätte in der Schmiedetorstraße in Elze zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Elzern, 18 bzw. 28 Jahre alt. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zogen sich beide Personen leichte Verletzungen zu, so dass gegen sie jeweils Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Kontrolle eines sog. "Schrottsammlers"

Nach einem Hinweis erfolgte am 19.02.2022 gegen 15.30 Uhr in Haus Escherde eine Kontrolle eines Kleintransporters, mit dem ein sog. "Schrottsammler" aus Salzgitter unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle konnte keine erforderliche Reisegewerbekarte vorgezeigt werden. Weiterhin war die Sammeltätigkeit nicht der zuständigen Behörde angezeigt worden und der Kleintransporter war nicht mit der erforderlichen "A"-Kennzeichnung versehen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet, zudem wurde die weitere Sammeltätigkeit untersagt.

Verkehrsunfälle aufgrund der Unwetterlage

Am 18.02.2022 gegen 20.35 Uhr befährt eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Elze die Bundesstraße 1 von Elze in Richtung Burgstemmen, als plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn stürzt. Der Pkw kollidiert mit dem Baum und wird beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Am 18.02.2022 gegen 21.15 Uhr befährt eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Elze die Kreisstraße 423 von Sehlde in Richtung Elze. Auch hier stürzt plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn, so dass der Pkw gegen den Baum prallt und beschädigt wird. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Am 19.02.2022 gegen 10.10 Uhr befährt ein 68-jähriger Gronauer mit seinem Pkw in Gronau die Straße Osterbrink, als infolge des Sturms ein Verkehrszeichen auf die Fahrbahn fällt. Der Pkw prallt gegen das Verkehrszeichen und wird beschädigt, die Schadenshöhe dürfte ca. 1000 Euro betragen.

