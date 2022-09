Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Markt Parkplatz in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Northeimer Straße 14, Ramba-Zamba Markt; 02.09.2022 | Am Freitag Nachmittag im Zeitraum zwischen 15:30 und 17:00 Uhr parkt der Geschädigte sein schwarzes Cabriolet auf dem Parkplatz des Ramba-Zamba Marktes, mittig in der zweiten linken Parkplatzreihe. In diesem Zeitraum wird der vordere linke Kotflügel des Fahrzeugs durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Die Beschädigung am Fahrzeug deutet darauf hin, dass der Schaden beim rückwärts Ausparken eines Kraftfahrzeugs entstanden ist, das links neben dem beschädigten Fahrzeug gestanden haben muss. Der Unfallverursacher verlässt daraufhin den Unfallort, ohne ausreichende, Schadens-regulierende Maßnahmen zu treffen. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eingeleitet.

Mitbürger, die sich im Tatzeitraum am Unfallort befanden und Hinweise zum Unfallhergang und einem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim (05382/91920-0) zu wenden. (kl)

