Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall

Fulda (ots)

Unfall

Fulda. Eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (18.07.) leicht verletzt. Die 17-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr die Straße "Am Rabenstein" aus Richtung B 27 kommend in Fahrtrichtung Goerdelerstraße und fuhr dort in den Kreisel Steinauer Straße/Am Rabenstein ein. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin befuhr zeitgleich die Steinauer Straße aus Richtung Leipziger Straße kommend in Richtung Götzenhof. Als diese in den Kreisel einfuhr, musste die Fuldaerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache mit ihrem Zweirad ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam die 17-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell