POL-OH: Unfall mit Radfahrerin

Fulda (ots)

Fulda. Eine 29-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (19.07.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 15.15 Uhr die Von-Schildeck-Straße in absteigende Richtung und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den Fahrradstreifen. In Höhe eines Kinos stieß sie dabei aus noch unklarer Ursache mit dem Audi eines 41-jährigen Fahrers zusammen, welcher die von-Schildeck-Straße in gleicher Richtung befuhr und nach rechts in die Löherstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

