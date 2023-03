Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tresor aus Schmuckgeschäft gestohlen

Bergneustadt 230324-1420-099061 Tresor aus Schmuckgeschäft gestohlen

Bei einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft am Heisterbacher Weg haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag (23./24. März) einen Tresor mit Schmuckgegenständen gestohlen. Anwohner waren am Freitagmorgen auf den Einbruch aufmerksam geworden, da eine Fensterscheibe des Geschäfts herausgenommen und die dahinter befindliche Vergitterung aufgebrochen war. Aus dem Geschäft entwendeten die Diebe einen etwa 80 cm hohen Tresor, in dem sich Schmuck befand.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

