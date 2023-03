Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lindlar (ots)

Am Mittwoch (22. März) zwischen 11:30 Uhr bis 13:17 Uhr beschädigte eine unbekannte Person in Lindlar den grauen Audi der Geschädigten.

Das beschädigte Auto stand geparkt an der Pollerhoferstraße. Die Geschädigte bemerkte bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug Lackkratzer auf dem Kotflügel. Die verursachende Person entfernte sich unerkannt. Hinweise liegen derzeit keine vor. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell