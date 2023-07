BPOLI EBB: Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogen mit dem Auto in Seifhennersdorf unterwegs

Bautzen, BAB 4 (ots) - Am Donnerstagvormittag informierte ein Anwohner die Polizei über die Beobachtungen, die er vor seiner eigenen Haustür in Bautzen gemacht hatte. Demnach hielt gegen 10.00 Uhr ein Transporter in der Damaschkestraße. Plötzlich öffneten sich dessen Türen und bis zu 15 Personen stiegen aus. Die Personengruppe lief im Anschluss über die Bahngleise und verschwand zunächst in einem angrenzenden ...

mehr