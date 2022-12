Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Großkontrolle der PI Betzdorf "Gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" in der Vorweihnachtszeit

Am 16.12.2022, in der Zeit von 19.00 bis 00.00 Uhr führte die Polizeiinspektion Betzdorf, an der Landesgrenze NRW, Bundessstraße 62 in Mudersbach-Niederschelderhütte, größere Verkehrskontrollmaßnahmen durch. Bei frostigem Winterwetter fokussierten sich die 12 Einsatzkräfte insbesondere auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Zwei Verkehrsteilnehmer standen unter Drogeneinfluss und mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht werden. Es folgten weitere Alkohol- und Drogenvortests. Bei sechs Fahrzeugführern wurden Mängelberichte hauptsächlich wegen nicht mitgeführter Warnmittel und Verbandkasten ausgestellt; Verwarnungen wurden bei 10 Personen erteilt. Ein Pkw-Fahrer führte sein Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Resümee der vorweihnachtlichen Verkehrssicherheitsaktion: Die meisten der über 160 kontrollierten Verkehrsteilnehmer waren verkehrssicher unterwegs.

