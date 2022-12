Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche Unfälle unter Alkoholeinfluss verursacht - Weitere Unfallstellen gesucht

Asbach/Buchholz/Windhagen (ots)

Am Sonntag, 18.12.2022 gegen 07:49 Uhr, meldete eine Anwohnerin aus dem Asbacher Ortsteil Löhe einen stark unfallbeschädigten, dunklen Pkw Citroen, der soeben auf einem Privatgrundstück über einen großen Strauch gefahren und im Anschluss mit nach oben geklappter Motorhaube mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Buchholz-Griesenbach davongefahren sei. Eine umgehend entsandte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Straßenhaus konnte auf der Anfahrt in Buchholz-Griesenbach ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug feststellen. Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen und stand mit noch laufendem Motor in einer Hofeinfahrt. Im Fahrzeug konnte der 18jährige Fahrzeughalter schlafend angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten diverse Unfallstellen im Bereich der Hauptstraße in Windhagen, sowie der L274 zwischen Buchholz und Buchholz OT Oberscheid und der L 255 im Bereich Buchholz-Griesenbach ermittelt werden. Teilweise konnten diverse Fahrzeugteile, u.a. die Frontstoßstange und das vordere Kennzeichen, an den Unfallstellen aufgefunden werden.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden dringend gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

