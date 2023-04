Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Eine 74-jährige Mendenerin wurde am Samstagmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Unteren Promenade bestohlen. Während sie ihre Waren zusammensuchte, streckte ihre Geldbörse noch in der innenliegenden Tasche ihres Einkaufstrollis. Gegen 12.30 Uhr wollte sie an der Kasse bezahlen und suchte vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie ließ ihre Bankkarte sperren und machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Ihr war nichts Verdächtiges aufgefallen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Geldbörsen und Wertsachen sollten deshalb möglichst eng am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gelegt werden. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarten, die mit verloren gegangen sind. Diese Sperrung verhindert den Einsatz verloren gegangener Bankkarten im Lastschriftverfahren. (cris)

