Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schweinebauch, Schinken und Schnaps unter der Jacke/ Fahrradfahrer auf Schlangenlinie mit Einhandmesser, Schlagstock und Cannabis

Plettenberg (ots)

Die Polizei stoppte am Samstag um 4.30 Uhr auf der Friedrich-Maiweg-Straße einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer. Er war den Beamten aufgefallen, weil er so starke Schlangenlinien fuhr. Den Beamten schlug sofort eine starke Alkohol-Fahne entgegen. Eine sprachliche Verständigung war nicht möglich. Bei seiner Durchsuchung kamen ein Einhandmesser, ein Schlagstock und Cannabis zum Vorschein. Die Polizeibeamten nahmen ihn mit zur Wache, um ihm dort Blutproben zu entnehmen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetze. Waffen und Drogen wurden sichergestellt.

Mit Schweinebauchfleisch, Schinken, Grillfleisch, diversen Drogerieartikeln, Schnaps und Kaffee unter ihren Jacken wollten sechs Männer am Donnerstagmittag an der Kasse vorbei aus einem Supermarkt an der Ziegelstraße verschwinden. Die Mitarbeiter bemerkten den Diebstahlversuch, stoppten die sechs 21- bis 38-Jährigen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Aufgrund von Kameraaufnahmen konnte ihnen ein weiterer Diebstahl am Vortag nachgewiesen werden. Die sechs Männer aus dem Hochsauerlandkreis wurden erkennungsdienstlich behandelt und beglichen die Vertragsstrafe des Supermarktes vor Ort in Bar. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Ladendiebstahls als Bandendiebstahl. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell