Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenes E Bike, Kraftstoff und Fahrradanhänger sichergestellt

Löbau (ots)

Heute Morgen stellte eine Steife der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Oberlausitz (GEGO) in Löbau ein gestohlenes E Bike sicher. Mit dem gestohlenen Bike der Marke KTM war ein der Polizei einschlägig bekannter Deutscher (34) unterwegs, als er gegen 03.00 Uhr in der Laubaner Straße angetroffen wurde. Eine Überprüfung des elektrischen Drahtesels brachte ans Licht, dass dieser von der Polizei in Überlingen (Bodenseekreis) zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Mit der Sicherstellung des Rades war es aber nicht getan. Der 34-Jährige zog mit dem Fahrrad einen Kinderanhänger, in den er drei Kanister mit Kraftstoff gestellt hatte. Zur Herkunft des Hängers und der vollen Kanister konnte er nichts sagen. Somit wurden auch diese Dinge sichergestellt. Das Polizeirevier Zittau-Oberland ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls bzw. der Hehlerei.

