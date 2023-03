Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen auf der Bundesautobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am 01.03.2023 überprüften Beamte der Bundespolizei einen Kosovaren als Mitfahrer eines PKW mit belgischer Zulassung auf der Bundesautobahn 40 an der Anschlussstelle Wankum. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort vorlag. Demnach wurde der Reisende im April 2018 zur einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro verurteilt. Hiervon war noch eine Restsumme von 1440 Euro zuzüglich 10 Euro Restgeldstrafe und 376, 83 Euro Verfahrenskosten zu begleichen. Der 26-Jährige wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Durch die Zahlung der Geldstrafe und der Kosten von insgesamt 1826,83 Euro, durch den Fahrer, konnte eine Restersatzfreiheitsstrafe von 48 Tagen abgewendet werden und dem Gesuchten wurde die Weiterreise gestattet.

