Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhindert die Ausreise eines europäisch gesuchten Drogenhändlers

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (01.03.2023) stellten Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Hurghada/Ägypten einen 50-jährigen Polen fest, nach dem international gefahndet wurde. Die polnischen Behörden hatten gegen den Mann im Oktober des vergangenen Jahres einen europäischen Haftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität erlassen. Dem Festgenommenen droht eine langjährige Haftstrafe. Dem in Emmerich am Rhein lebenden Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet. Zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens wurde er dann an die Justizbehörden übergeben.

