BPOLI-KA: Renitenter Reisender leistet Widerstand

Mannheim (ots) - Montagmittag (25. Juli) ist eine ältere Frau am Mannheimer Hauptbahnhof beinahe Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 14:40 Uhr befand sich die 63-jährige Geschädigte in der Lindenhofunterführung als sie bemerkte, dass jemand versuchte in ihren mitgeführten Rucksack zu greifen. Durch die Aufmerksamkeit der Geschädigten konnte ein Diebstahl ihrer im Rucksack befindlichen Gegenstände verhindert ...

