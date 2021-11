Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Windschutzscheibe vermutlich bei Baumschneidearbeiten auf der L482 beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 02.11.2021 befuhr gegen 10:15 Uhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin die L482 aus Gronau kommend in Fahrtrichtung Eime. Zur Vorfallszeit wurden auf dieser Strecke Baumschneidearbeiten durchgeführt. Der Verkehr wurde mittels Lichtzeichenanlagen einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Nach jetzigem Ermittlungsstand fiel ein Teil eines abgeschnittenen Astes auf die Windschutzscheibe der 46-Jährigen, als diese die Arbeitsstelle passierte. An der Windschutzscheibe entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Durch die mit den Schneidearbeiten beauftragten Arbeiter wurde der Vorfall nicht bemerkt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

