Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Migranten melden sich in Bautzen bei der Polizei oder werden von ihr aufgegriffen

Bautzen (ots)

In zwei Fällen haben sich gestern Migranten beim Polizeirevier Bautzen gemeldet. Gegen 08.30 Uhr fanden zunächst ein Mann aus Afghanistan (21) sowie ein Mann aus Syrien (21) in Begleitung seiner Tochter (2) den Weg in die Taucherstraße.

Später, gegen 17.30 Uhr, stand ein weiterer Syrer (32) vor dem Wachhabenden und teilte mit, dass er in ein "Camp" gebracht werden wolle. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach übernahm die Erwachsenen sowie das Kind.

Neben diesen beiden Fällen kam die Bundespolizei noch bei zwei weiteren Gelegenheit ins Spiel. Gegen 15.15 Uhr hatte eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen an der Autobahnanschlussstelle Bautzen West bzw. in deren Nähe sechs syrische Staatsangehörige (18 - 24) festgestellt. Diese sind anschließend von Kräften des Bundespolizeireviers Zittau übernommen worden.

Im Zittauer Revier gesellten sich später nochmals vier syrische Männer (20 - 45) dazu. Drei von ihnen waren gegen 16.20 Uhr von der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen (GFG) auf der Dresdener Straße in der Nähe einer Tankstelle sowie ungefähr zeitgleich im Bahnhof der Stadt ergriffen worden.

Inzwischen sind alle 14 Personen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben worden.

