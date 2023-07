Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer auf der B 178 beim Schleusen ertappt

B 178, Großhennersdorf (ots)

Eine Streife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna war in der vergangenen Nacht auf der B 178 eingesetzt. Gegen 01.40 Uhr fiel den Ordnungshütern in Oberseifersdorf ein in Richtung Löbau fahrender VW Touran auf. In Großhennersdorf wurde der slowakische VAN dann angehalten, dessen fünf Insassen kontrolliert. Dabei trafen die Polizisten auf einen 40-jährigen Ukrainer als Fahrzeuglenker. Neben ihm hatten vier ausweislose Migranten (16 - 39) aus Syrien in dem VW Platz genommen. Der Ukrainer wurde wegen des Verdachts des Einschleusens vorläufig festgenommen, seine Passagiere kamen in Polizeigewahrsam. Er und die Geschleusten befinden sich derzeit in der Ebersbacher Dienststelle und werden vernommen.

