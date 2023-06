Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Fünf Verletzte bei Unfall auf A 3+++

Wiesbaden (ots)

1. Fünf Verletzte bei Unfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 11.06.2023, 13:35 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Eine 75-Jährige befuhr mit einem Opel die A 3 in Richtung Köln. Zwischen Der Rastanlage Medenbach und der Anschlussstelle Niedernhausen bemerkte sie den vor ihr auf der mittleren Spur abbremsenden Audi einer 30-Jährigen zu spät und prallte gegen das Heck des vorausfahrenden Fahrzeuges. Der Audi wurde hierdurch auf den linken Fahrstreifen und gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Eine nachfolgende 23-Jährige auf dem linken Fahrstreifen konnte mit ihrem Mercedes nicht mehr ausweichen und prallte gegen das verunfallte Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden die Fahrerinnen des Opel und des Mercedes sowie drei weitere Insassen verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf knapp 30.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell