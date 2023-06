Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand +++ Bedrohung im Eingangsbereich von Behördengebäude +++ Schussähnliche Geräusche gemeldet +++ Exhibitionist zugange +++ Einbrecher unterwegs +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Verkehrskontrolle,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, 08.06.2023, 00.15 Uhr,

(pl)In der Hasengartenstraße hat ein 53-jähriger Motorrollerfahrer in der Nacht zum Donnerstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand geleistet. Der Rollerfahrer war einer Polizeistreife gegen 00.15 Uhr aufgefallen, da dieser Schlangenlinien fuhr. Er wurde daraufhin in der Hasengartenstraße einer Kontrolle unterzogen. Der 53-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest und war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Als er daraufhin zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen festgenommen werden sollte, sei der Mann aggressiv geworden und habe sich derart widersetzt, dass er schließlich zu Boden gebracht und mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung gefesselt werden musste. Bei der Festnahme kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Zwei Polizeikräfte wurden durch das aggressive Verhalten des 38-Jährigen leicht verletzt, eine Beamtin konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der ebenfalls leichtverletzte Festgenommene wurde zur Behandlung und zwecks Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Bedrohung mit Messer im Eingangsbereich von Behördengebäude, Wiesbaden, Homburger Straße, 09.06.2023, 11.40 Uhr

(pl)Im Eingangsbereich eines Behördengebäudes in der Homburger Straße hat ein 57-jähriger Mann am Freitagvormittag Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer bedroht. Der 57-Jährige kam gegen 11.40 Uhr mit einem kleinen Küchenmesser in der Hand auf die am Gebäudeeingang stehenden Sicherheitsdienstmitarbeiter zu und bedrohte diese mit der Waffe. Die Sicherheitskräfte konnten den Mann umgehend entwaffnen und am Boden fixieren. Es wurde niemand verletzt. Gegenüber den verständigten Polizeikräften verhielt sich der Festgenommene ruhig und kooperativ. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Schussähnliche Geräusche gemeldet,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, 08.06.2023, 16.10 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es aufgrund schussähnlicher Geräusche im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 16.10 Uhr wurden der Polizei von Anwohnern schussähnliche Geräusche gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen vor Ort fuhren. Da die eingeleitete Fahndung und die Absuche der Umgebung jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen führten, konnte die Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Exhibitionist zugange,

Mainz-Kastel, Rheinufer, 08.06.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann im Bereich des Bahnhofs in Mainz-Kastel in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll gegen 15.00 Uhr in der Straße "Rheinufer" auf einer Böschung in Blickrichtung Bahnhof gestanden und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Am Bahnsteig wurde eine Frau auf den Exhibitionisten aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Mann soll ein neonfarbenes T-Shirt, eine blaue Jacke, eine weiße Kappe und eine schwarze Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Festgestellt: 07.06.2023 und 08.06.2023,

(pl)Am Mittwoch und am Donnerstag wurden in Wiesbaden mehrere Einbrüche festgestellt. Abgesehen hatten es die Täter auf einen Bürocontainer, eine Schule, einen Weinstand und zwei Wohnhäuser. Auf dem Gelände einer Baustelle am Ludwigsplatz in Mainz-Kastel drangen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen durch eine aufgehebelte Tür in einen Bürocontainer ein und entwendeten einen Kaffeevollautomaten sowie Bargeld. Am Mittwochabend hatten sich vier Personen auf dem Gelände einer Schule in der Hollerbornstraße Zutritt zu einem Bürogebäude verschafft. Das Quartett wurde gegen 21.20 Uhr durch Kräfte der Stadtpolizei gestört und flüchtete daraufhin vom Schulgelände in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Bei den Eindringlingen soll es sich um zwei 16-20 Jahre alte Frauen und zwei Männer gehandelt haben. Gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag beim Versuch, in einen Weinstand auf dem Hans-Römer-Platz einzubrechen. Die Rollläden des Weinstandes hielten den Aufhebelversuchen stand. Am Donnerstagmorgen hatte sich ein Einbrecher an der Balkontür einer Wohnung in der Dotzheimer Straße zu schaffen gemacht. Hierbei wurde er jedoch gegen 05.35 Uhr von dem Bewohner ertappt und ergriff daraufhin die Flucht. Der Flüchtige wurde als ca. 1,70 Meter groß mit einer dunklen Hautfarbe beschrieben. In Wiesbaden-Bierstadt wurde am Donnerstagvormittag ein Einbruch in ein leerstehendes Wohngebäude festgestellt. Unbekannte hebelten zwischen Montagvormittag und Donnerstagvormittag die Eingangstür des Gebäudes auf. Über mögliches Diebesgut ist nichts bekannt. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 07.06.2023, 16.45 Uhr bis 08.06.2023, 01.50 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren ab 16.45 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden 14 Personen und zwei Fahrzeuge kontrolliert. Bei der Kontrolle zweier Personen gegen 22.30 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben führte einer der Kontrollierten Betäubungsmittel mit sich. Da gegen den Mann darüber hinaus ein Haftbefehl vorlag, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Im Rahmen der Absuche der Passage durch einen Diensthund wurden weitere Betäubungsmittel in Verstecken aufgefunden und sichergestellt. Auch im Bereich Schulberg wurden bei der Durchsuchung einer Person Betäubungsmittel sichergestellt und ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell