POL-WI: Trickdiebin bestiehlt Seniorin +++ Mann beraubt +++ Fahrzeuge gestohlen +++ Autoaufbrecher zugange +++ Brennendes Fahrzeug +++ Vandalismus in Schulgebäude +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Trickdiebin bestiehlt Seniorin +++ Mann beraubt +++ Fahrzeuge gestohlen +++ Autoaufbrecher zugange +++ Brennendes Fahrzeug +++ Vandalismus in Schulgebäude +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Wiesbaden

1. Trickdiebin bestiehlt Seniorin,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, 05.06.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Montagmittag ist eine Seniorin in der Sonnenberger Straße einer Trickdiebin zum Opfer gefallen und um einen großen Geldbetrag gebracht worden. Die Geschädigte hatte gegen 11.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße eine größere Summe Bargeld abgehoben und war dann im Anschluss mit dem Bus der Linie 16 in die Sonnenberger Straße gefahren. Nachdem sie den Bus verlassen hatte, wurde sie gegen 12.00 Uhr noch vor dem Betreten ihres Wohnhauses von einer ihr nacheilenden jungen Frau angesprochen. Diese gab an, schwanger zu sein und aufgrund aktueller Probleme dringend eine Arztpraxis zu suchen. Währenddessen habe die Frau noch eine Landkarte ausgebreitet und auf Wiesbaden gedeutet. Nachdem die Fremde bereits wieder verschwunden war, bemerkte die Seniorin, dass aus ihrer Handtasche das zuvor abgehobene Bargeld fehlte. Augenscheinlich hatte die Trickdiebin unter der ausgebreiteten Karte in die Tasche der Wiesbadenerin gegriffen und diese bestohlen. Die Täterin wurde als 25-30 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß mit einer normalen Statur und schulterlangen lockigen dunklen Haaren beschrieben. Sie habe dunkle Oberbekleidung getragen und optisch nicht schwanger gewirkt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich der Bankfiliale Personen beobachtet haben, die sich verdächtig verhalten haben und/oder den Eindruck erweckten, Bankkunden zu beobachten, werden gebeten, sich zu melden.

2. 28-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 05.06.2023, 23.50 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Mann wurde am Montagabend in der Wellritzstraße von einem unbekannten Täter beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 23.50 Uhr von einem Mann gegen eine Hauswand gedrückt und mit einem Messer bedroht worden. Als der 28-Jährige in Folge des Angriffs zu Boden stürzte, habe der Täter ihm die Umhängetasche entrissen und auch noch die Armbanduhr entwendet. Anschließend sei der Räuber mit der Beute auf einem schwarzweißen Fahrrad über die Hellmundstraße in Richtung Schwalbacher Straße davongefahren. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und ein auffälliges Geschwür oder ähnliches auf der Stirn gehabt haben. Getragen habe er ein rotes T-Shirt, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Baseballmütze. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Auseinandersetzung in Bar,

Wiesbaden, Wagemannstraße, 06.06.2023, 04.15 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Wagemannstraße kam es am frühen Dienstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Zwei 34 und 38 Jahre alte Männer sollen gegen 04.15 Uhr von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf angegriffen worden sein. Nach der Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem Fäuste und ein Glas zum Einsatz gekommen sein sollen, verließen die beiden Unbekannten die Bar. Die verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung einen der mutmaßlichen Angreifer, einen 38-jährigen Mann, antreffen und festnehmen. Der zweite Angreifer soll etwa 30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe einen schwarzen Vollbart gehabt und ein weißes Hemd getragen. Das 1. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Autodiebe zugange - Zwei Fahrzeuge gestohlen, Wiesbaden, 04.06.2023 bis 05.06.2023,

(pl)Zwischen Sonntag und Montag wurden in Wiesbaden zwei Autos gestohlen. In der Solmsstraße hatten es die Autodiebe in der Nacht zum Montag auf einen geparkten weißen Range Rover Sport abgesehen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-JE 235 angebracht. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde ein schwarzer BMW Z zum Ziel unbekannter Täter. Die Autodiebe entwendeten das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WI-ES 219 von einem Parkplatz in der Daimlerstraße. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden-Sonnenberg, Leibnizstraße, 03.06.2023, 18.00 Uhr bis 05.06.2023, 11.00 Uhr,

(pl)In einer Tiefgarage in der Leibnizstraße hatten es Autoaufbrecher zwischen Samstagabend und Montagvormittag auf diverse Fahrzeugteile eines Porsche abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Innenraum und bauten anschließend das Navigationsgerät, das Lenkrad sowie den Schaltknauf aus, um dann mit den erbeuteten Fahrzeugteilen die Flucht zu ergreifen. Der durch die Autoaufbrecher entstandene Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Zwei Handwerkerfahrzeuge im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 02.06.2023, 17.10 Uhr bis 05.06.2023, 07.15 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes gerieten in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden zwei Handwerkerfahrzeuge ins Visier von Autoaufbrechern. Zum einen wurde auf der Ladefläche eines Ford Transit die dortige Kiste aufgebrochen und hieraus Gerätschaften im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen. Zum anderen schlugen die Täter die hintere Scheibe eines Transporters ein und ließen aus dem Innenraum eine Arbeitsmaschine mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

7. Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden-Erbenheim, Krautgartenstraße, 06.06.2023, 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag brannte in der Krautgartenstraße in Erbenheim ein geparkter Chevrolet. Eine Autofahrerin wurde gegen 02.00 Uhr auf das Feuer aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch den Brand wurde der betroffene Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

8. Vandalismus in Schulgebäude,

Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 05.06.2023, 07.40 Uhr,

(pl)In einem Schulgebäude in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich haben im Verlauf des Wochenendes Vandalen gewütet. Die Täter drangen in das Gebäude ein, beschmutzten die Flure sowie die Toilette mit dem Inhalt eines Feuerlöschers und brachten an einer Wand verfassungsfeindliche Schmierereien an. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

9. Motorradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Saarstraße, 05.06.2023, 11.05 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 24-Jährige war gegen 11.05 Uhr mit einer Kawasaki von Biebrich kommend auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs, als es im Bereich der Ampelkreuzung zur Saarstraße zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines auf der Saarstraße in Richtung Schiersteiner Straße fahrenden Autofahrers kam. Der Schwerverletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Motorradfahrer bei Rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

