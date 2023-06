POL-WI: Fahrer flüchtet von Unfallstelle - Hinweise erbeten! +++ Exhibitionist zugange +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Medizinisches Gerät aus Pkw entwendet +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 31.05.2023, 09.55 Uhr,

(pl)In der Wörther-See-Straße in Biebrich ist am Mittwochvormittag im Umfeld einer Schule ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann habe sich gegen 09.55 Uhr zwei Schulkindern in schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca. 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur, ein jugendliches Erscheinungsbild, schwarze kurze lockige Haare sowie einen Kinnbart gehabt haben. Getragen habe er ein rotes Oberteil. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Schaperstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 15:20 Uhr bis 17:50 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Wiesbaden in der Schaperstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Zwischen 15:20 Uhr und 17:50 Uhr gelangten der oder die Täter durch den Garten an das Gebäude und drangen in dieses gewaltsam ein. Die Innenräume wurden durchsucht und dabei unter anderem Schmuck und elektronische Geräte entwendet. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

3. Navigationsgerät und Lenkrad aus Pkw ausgebaut, Wiesbaden-Biebrich, Prießnitzstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 06:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht bauten unbekannte Täter aus einem in der Prießnitzstraße in Biebrich abgestellten BMW das Navigationsgerät sowie das Lenkrad aus und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Wie der oder die Täter zwischen gestern, 20:00 Uhr und heute Morgen, 06:00 Uhr in das Fahrzeug gelangten, ist unbekannt. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Medizinisches Gerät aus Pkw entwendet, Wiesbaden, Biebrich, Salizestraße, Mittwoch, 31.05.2023, 12:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(he)Gestern Mittag entwendeten Unbekannte aus einem in der Salizestraße in Biebrich abgestellten Pkw medizinisches Gerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Der graue Passat Kombi stand zwischen 12:00 Uhr und 13:20 geparkt an der Straße. Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich die oder der Täter Zugang in das Innere und stahlen unter anderem ein Gerät zur Durchführung eines Sehtests. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611)345-2540 um Hinweise zu dem Diebstahl.

5. Fahrer flüchtet von Unfallstelle - hoher Sachschaden! Hinweise erbeten! Wiesbaden, Waldstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 23:55 Uhr

(he)In der zurückliegenden Nacht kam es kurz vor Mitternacht in der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen, bei der ein Sachschaden von über 30.000 Euro entstand, der verursachende Fahrzeugführer jedoch von der Unfallstelle flüchtete. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren ein Saab und ein Passat mit hoher Geschwindigkeit die Waldstraße aus Richtung Schiersteiner Straße kommend in Richtung Biebrich. In Höhe der Hausnummer 24 verlor der Fahrer des Saabs aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Volvo. Dieser wird durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor geparkten Ford geschleudert. Der Ford wiederum wird ebenfalls auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben, einen Opel Corsa. Damit nicht genug schleudert der Saab nach seiner ersten Kollision mit dem Volvo quer über die gesamte Waldstraße und stößt auf der linken Fahrbahnseite mit einem abgestellten Wohnanhänger zusammen, bevor er dann an einem Baum zum Stehen kam. Aus dem verunfallten Saab seien zwei Männer ausgestiegen und in Richtung Biebrich geflüchtet. Der Passat sei in Richtung Schiersteiner Straße von der Unfallstelle geflüchtet. Der Passat soll grau und an der Front beschädigt gewesen sein. Beschreibung der zu Fuß Flüchtigen: Erste Person: männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, gelbe, kurze Hose, dunkles Oberteil und helle Haare. Zweite Person: männlich, ca.180-185cm groß, dunkle Jogginghose, weißes Oberteil. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich zumindest eine der zwei flüchtenden Personen bei dem Verkehrsunfall Verletzungen zugezogen hat. Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2240 um Hinweise zu den beteiligten Personen sowie dem Passat.

6. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 31.05.2023, 17.00 Uhr bis 01.06.2023, 01.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren ab 17.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden 27 Personen kontrolliert und fünf Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener Betäubungsmittel eingeleitet. Die Betäubungsmittel wurden bei Kontrollen im Bereich Helenenstraße, Reisinger Anlagen, Rheinstraße sowie Kirchgasse aufgefunden. Innerhalb der Waffenverbotszone konnten keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, festgestellt werden. Kein Messer bedeutet auch keine Gefahr, dass ein solches bei einer Auseinandersetzung eingesetzt wird und möglicherweise schwere Verletzungen verursacht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell