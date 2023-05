Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auf Polizeidienststelle Widerstand geleistet +++ Mit Pfefferspray attackiert +++ Waldbrand zwischen Heßloch und Auringen +++ Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Unfälle

Wiesbaden (ots)

1. Auf Polizeidienststelle Widerstand geleistet, Wiesbaden, Bertramstraße, 28.05.2023, 22.00 Uhr,

(pl)Ein 56-jähriger Mann hat am Sonntagabend in den Räumlichkeiten des 1. Polizeireviers Widerstand geleistet. Der Mann erschien gegen 22.00 Uhr vor dem Eingang des Dienstgebäudes und bat um Einlass, da er verfolgt werden würde. Um den Sachverhalt zu verifizieren, wurde dem 56-Jährigen sowie den beiden ihm folgenden Personen, einem 45-jährigen Mann und einer 34-jährigen Frau, Einlass gewährt. Das Pärchen gab an, dass der 56-Jährige zuvor im Bereich der Straße "Kleine Langgasse" eine Glasflasche in ihre Richtung geworfen habe und sie ihn daraufhin bis zur Dienststelle verfolgt hätten. Mit dem Tatvorwurf der vorangegangenen versuchten gefährlichen Körperverletzung konfrontiert, verhielt sich der Mann äußerst uneinsichtig und reagierte nicht auf die polizeilichen Anweisungen. Er setzte sich zur Wehr, so dass er schließlich gewaltsam zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Der 56-Jährige wurde vorrübergehend in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun sogleich in zwei Ermittlungsverfahren, zum einen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und zum anderen wegen des Widerstandes, verantworten.

2. Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Platter Straße, 30.05.2023, 10.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag wurden zwei 15 Jahre alte Jugendliche im Bereich des Parkgeländes "Alter Friedhof" in der Platter Straße von zwei unbekannten Tätern mit Pfefferspray besprüht. Die Täter sollen die beiden Geschädigten gegen 10.35 Uhr zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf mit Pfefferspray attackiert haben. Anschließend hätte sich das Duo gemeinsam mit einem Begleiter in Richtung Kellerstraße entfernt. Die beiden Angreifer wurden als 14-16 Jahre alt und 1,80-1,85 Meter groß beschrieben. Einer der beiden hätte schwarze kurze Haare gehabt und ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche getragen. Der Zweite soll braune sehr kurze Haare gehabt haben und mit einem grauen T-Shirt, einer blauen Hose, schwarzen Schuhen sowie einer schwarzen Umhängetasche bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Waldbrand zwischen Heßloch und Auringen, Wiesbaden, Kreisstraße 661, zwischen Heßloch und Auringen, 30.05.2023, 23.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch ist im Waldgebiet zwischen den Wiesbadener Stadtteilen Heßloch und Auringen ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Waldbrand zu bekämpfen. Das Feuer wurde gegen 23.45 Uhr festgestellt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Nordenstadt, Eschenstraße, 30.05.2023, 08.00 Uhr bis 14.50 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Eschenstraße in Nordenstadt wurde am Dienstag eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 08.00 Uhr und 14.50 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadner Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mischpumpe von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden, Klopstockstraße, 27.05.2023, 16.00 Uhr bis 30.05.2023, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen waren auf einer Baustelle in der Klopstockstraße Diebe zugange. Die Täter betraten die Baustelle und entwendeten eine Mischpumpe im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Mehrere Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Dambachtal, 29.05.2023, 15.30 Uhr bis 30.05.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Im Dambachtal in Wiesbaden wurden in der Nacht zum Dienstag fünf geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Motorradfahrer bei Überholmanöver verletzt, Wiesbaden, Straße der Republik / August-Wolff-Straße, Dienstag, 30.05.2023, 20:00 Uhr,

(da)Am Dienstag kam es auf einem Sonderfahrstreifen für den Busverkehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Zunächst wollte eine 76-jährige Wiesbadenerin gegen 20:00 Uhr mit ihrem Mitsubishi Space Star von der Straße der Republik nach rechts in die August-Wolff-Straße einbiegen. Hierzu musste sie zuvor einen Sonderfahrstreifen für Busse kreuzen. Eine unmittelbare Einfahrt in die August-Wolff-Straße war ihr jedoch aufgrund eines aus der Straße entgegenkommenden Fahrzeugs nicht möglich. Somit musste sie kurzzeitig auf dem Sonderfahrstreifen halten. Zeitgleich wollte auf der Straße der Republik ein 25-jähriger Motorradfahrer den Toyota Yaris einer 44-Jährigen überholen und wechselte hierzu verbotswidrig ebenfalls auf den Sonderfahrstreifen. Hier bemerkte er zu spät den vor ihm befindlichen, haltenden Mitsubishi und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall verletzt, sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden.

8. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich,

Wiesbaden, Lahnstraße / Krauskopfstraße, Dienstag, 30.05.2023, 13:10 Uhr,

(da)Ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Wiesbaden führte am Dienstagmittag dazu, dass eine der Beteiligten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 13:10 Uhr bog eine Frau aus Schlangenbad mit ihrem Nissan Micra von der Lahnstraße kommend nach links in die Krauskopfstraße ein, als ihr PKW von einem VW Passat erfasst wurde. Dessen Fahrer, ein 60-Jähriger aus Wiesbaden, befuhr die Lahnstraße aus Schlangenbad kommend und kollidierte an besagter Kreuzung frontal mit der rechten Fahrzeugseite des vorfahrtsberechtigten Micra. Durch den Aufprall wurde der Micra auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß hier mit einem aus Georgenborn kommenden Suzuki SX4 zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 19.000EUR. Der Nissan und VW waren nicht mehr fahrbereit. Die Nissan-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

