Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebstahl in Tiefgarage +++ Tank- & Rastanlage von Einbrechern heimgesucht +++ Drei Ford Transit im Visier von Autoaufbrechern +++ Autos zerkratzt

Wiesbaden (ots)

1. Trickdiebstahl in Tiefgarage,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 25.05.2023, 09.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag ist ein 67-jähriger Mann in Wiesbaden gegen 09.50 Uhr Trickdieben zum Opfer gefallen und wurde um einen großen Geldbetrag gebracht. Der Geschädigte hatte seinen Pkw in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße geparkt, um im Anschluss auf einer in der Nähe befindlichen Bank eine größere Summe Bargeld abzuheben. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug wurde er kurz nach dem Einsteigen von einem ans Autofenster klopfenden Mann auf mehrere auf dem Boden liegende Geldscheine aufmerksam gemacht. Als der 67-Jährige daraufhin aus seinem Wagen ausstieg, um nachzuschauen, nutzte ein zweiter Mann die Ablenkung aus. Er öffnete eine Tür auf der Beifahrerseite und entwendete die im Fahrzeug abgelegte Tasche mit dem darin befindlichen Bargeld. Im Anschluss ergriff das Duo mit der Beute in Richtung Wilhelmstraße die Flucht. Der Mann, welcher den Geschädigten ablenkte, soll etwa 25-35 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Er habe eine dunkelblaue Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt, weiße Sneakers, eine graue Schirmmütze, einen schwarzen Rucksack und weiße Kopfhörer getragen. Der Komplize war etwa 20-30 Jahre alt, schlank und mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose, einem weißen T-Shirt und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich der Bankfiliale oder der Tiefgarage in der Wilhelmstraße Personen beobachtet haben, die sich verdächtig verhalten haben und/oder den Eindruck erweckten, Bankkunden zu beobachten, werden gebeten, sich zu melden.

2. Tank- & Rastanlage von Einbrechern heimgesucht, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, 25.05.2023, 01.30 Uhr bis 01.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde die Tank- & Rastanlage Medenbach Ost von zwei Einbrechern heimgesucht. Die beiden Täter brachen gegen 01.30 Uhr in das Gebäude ein und machten sich an der Kasse sowie einem Spielautomaten zu schaffen. Anschließend ergriffen sie mit dem hieraus erbeuteten Bargeld die Flucht. Einer der Täter war ca. 1,70-1,75 Meter groß, zierlich und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze, graue Handschuhe, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Sportschuhe mit weißer Schuhsohle. Er führte eine Brechstange mit sich. Der Komplize war stämmig, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit einer dunklen Jacke, grauen Handschuhen, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Er trug einen Schraubendreher und ein weiteres Werkzeug mit sich. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Drei Ford Transit im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße, Walkmühltalanlagen, Walkmühlstraße, 24.05.2023, 16.00 Uhr bis 25.05.2023, 07.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag gerieten in Wiesbaden drei geparkte Ford Transits ins Visier von Autoaufbrechern. Während die Täter in zwei Fällen gewaltsam die Schiebetür öffneten, um sich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum zu verschaffen, schlugen sie bei dem dritten Wagen die Heckscheibe ein. Abgesehen hatten es die Autoaufbrecher auf zurückgelassene Werkzeuge. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich Karl-Josef-Schlitt-Straße, Walkmühltalanlagen und Walkmühlstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mehrere Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Herschelstraße, 24.05.2023, 23:30 Uhr bis 25.05.2023, 07:00 Uhr

(pl)In der Herschelstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag sechs geparkte Autos zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und Erbenheim Freitag : Bundesstraße 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell