Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erneut Regenbogen-Zebrastreifen mit Graffiti besprüht - Festnahme

Wiesbaden (ots)

Erneut Regenbogen-Zebrastreifen mit Graffiti besprüht - Festnahme, Wiesbaden, Burgstraße, 26.05.2023, 00.03 Uhr,

(pl)Der Regenbogen-Zebrastreifen in der Wiesbadener Burgstraße ist in der Nacht zum Freitag erneut mit Farbe beschmiert worden. In dieser Nacht ist es der Polizei jedoch mithilfe zweier Zeugen gelungen, einen 18-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Die beiden Zeugen beobachteten gegen Mitternacht Personen beim Besprühen der bunten Streifen und verständigten die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnten in unmittelbarer Tatortnähe drei verdächtige Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei handelte es sich um zwei 20-jährige Männer aus Wiesbaden und um einen 18-jährigen Wiesbadener. Der 18-Jährige, welcher zuvor erfolglos versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen, räumte der Streife gegenüber schließlich die Tatbegehung ein. Er wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Es wurden auch zwei Sprühdosen mit schwarzer Farbe aufgefunden und sichergestellt. Als Motiv kann ein queerfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Die beiden anderen kontrollierten Personen wurden mangels konkreten Tatverdachtes vor Ort entlassen. Der Staatsschutz der Wiesbadener Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.

Zusätzlich können Hinweise auch bei der LSBT*IQ-Ansprechstelle (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*-& intergeschlechtliche sowie queeren Personen) des Polizeipräsidiums Westhessen persönlich abgegeben werden. Im Rahmen des morgigen Christopher-Street-Days in der Landeshauptstadt wird ein Präventionsstand auf dem Schlachthofgelände eingerichtet. Kontakt außerdem: Polizeihauptkommissar Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder (06192) 2079235

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell