POL-WI: Opferstock gestohlen +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Brennender Müllcontainer +++ Motorrollerfahrer schwer verletzt

1. Opferstock gestohlen,

Wiesbaden, Kellerstraße, 23.05.2023, 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf des Dienstags den Opferstock einer Kirche in der Kellerstraße gestohlen. Die Diebe montierten zwischen 09.00 Uhr und 17.30 Uhr den an der Wand verschraubten Opferstock ab und ergriffen im Anschluss mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, 19.05.2023, 14.00 Uhr bis 21.05.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend machten sich unbekannte Täter in der Saarbrücker Allee an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Brennender Müllcontainer,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 24.05.2023, 00.55 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße brannte in der Nacht zum Mittwoch ein Müllcontainer. Die brennende Tonne wurde gegen 00.55 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Motorrollerfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 23.05.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde ein 81-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Unfall in der Klarenthaler Straße schwer verletzt. Der 81-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorroller auf dem Sonderfahrstreifen für Omnibusse und Radfahrer in Richtung Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Als dann im Bereich des Elsässer Platzes ein in gleicher Richtung fahrender 35-jähriger Autofahrer in eine Parklücke einparken wollte und hierfür vor dem Rollerfahrer den Sonderfahrstreifen kreuzte, leitete der 81-Jährige ein Bremsmanöver ein. In Folge dessen kam der Zweiradfahrer zu Fall und erlitt schwere Verletzungen, aufgrund derer er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ist es nicht gekommen.

