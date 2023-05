Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Regenbogen-Zebrastreifen mit schwarzer Farbe besprüht +++ Einbrüche +++ 80-Jährigen schwer verletzt und geflüchtet +++ Krähenfüße" aufgefunden +++ Unfälle

Wiesbaden (ots)

1. Neuangebrachter Regenbogen-Zebrastreifen mit schwarzer Farbe besprüht, Wiesbaden, Burgstraße, Festgestellt: 25.05.2023, 04.00 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Burgstraße haben unbekannte Täter den neugestalteten Regenbogen-Zebrastreifen mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Sachbeschädigung wurde am frühen Donnerstagmorgen festgestellt. Die bunten Streifen wurden vermutlich im Verlauf der Nacht mit wellenartigen Linien und Strichen besprüht. Da eine queerfeindliche Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei. Diese nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*-& intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen / Institutionen sowie Opfern queerfeindlicher Straftaten als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: Polizeihauptkommissar Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder (06192) 2079235

2. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, Festgestellt: 24.05.2023,

(pl)Am Mittwoch wurden der Wiesbadener Polizei sogleich mehrere Einbrüche gemeldet. In der Wiesbadener Landstraße in Amöneburg wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Lagerraum von Einbrechern heimgesucht und eine größere Summe Bargeld entwendet. Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend geriet eine weitere Lagerhalle in Amöneburg ins Visier der Täter. In diesem Fall schlugen die Einbrecher in der Straße "Unterer Zwerchweg" zu und hatten es augenscheinlich auf Altmetall abgesehen. Beim Einbruch in einen Baucontainer in der Saarstraße erbeuteten Diebe innerhalb der vergangenen zwei Wochen Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Am Mittwochabend wurde dann noch ein Einbruch in ein Reihenhaus in der Lahnstraße festgestellt. Die Täter drangen zwischen Montag, dem 15.05.2023, und Mittwoch, dem 24.05.2023, in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Gold. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. 80-Jährigen schwer verletzt und geflüchtet - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Coulinstraße, Coulinparkhaus, Mittwoch, 24.05.2023, 17:45 Uhr,

(he)Gestern Abend stürzte ein 80-jähriger Wiesbadener im Coulinparkhaus durch das Anrempeln einer Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Trotz der Bitte um Hilfe entfernte sich die Radfahrerin vom Ort des Geschehens. Der Senior stand gegen 17:45 Uhr im vierten Obergeschoss des Parkhauses vor dem Aufzug und wartete auf diesen. Als sich die Türen öffneten, stand eine Frau mit Fahrrad darin. Nach einer kurzen Unstimmigkeit, in welchem Stockwerk man sich denn gerade befände, lief die Radfahrerin aus dem Aufzug und stieß mit dem Lenker in die Seite des Wartenden. Dieser stürzte dadurch zu Boden, erlitt einen Knochenbruch und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Bedingt durch die Verletzung konnte der 80-Jährige nicht selbstständig aufstehen, sodass er die Frau um Hilfe bat. Dies wurde ignoriert und die Fremde entfernte sich fluchtartig aus dem Parkhaus. Die Frau habe einen europäischen Phänotyp, sei 28-30 Jahre alt, 170cm bis 175cm groß, sehr korpulent und trage dunkelbraune, kurze Haare. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 234-2140 um Hinweise zu der Frau.

4. "Krähenfüße" aufgefunden,

Wiesbaden, Biebrich, Lohmühlweg, Grundweg, Feststellungszeitpunkt: Donnerstag, 25.05.2023, 02:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entdeckten zwei Fahrradfahrer auf einem zwischen dem Lohmühlweg und dem Grundweg verlaufenden Wirtschaftsweg mehrere "Krähenfüße" und verständigten daraufhin die Polizei. Die Mitteiler berichteten, dass sie die Gegenstände teilweise auf der geteerten Fahrbahn und zum Teil auch im seitlichen Grünstreifen aufgefunden hätten. Bei einer Absuche durch die Polizeistreife konnten weitere "Krähenfüße" gefunden werden. Der betroffene Weg ist laut Beschilderung für Anlieger zum Befahren freigegeben. Warum und durch wen die spitzen Metalldreiecke dort ausgebracht wurden, ist unklar. Festzustellen bleibt jedoch, dass diese gerade für Hunde und Fahrradfahrer eine Gefahr darstellen. Natürlich können auch an Kraftfahrzeugen Schäden entstehen und der plötzliche Verlust des Luftdrucks zu gefährlichen Situationen führen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

5. Auf Fahrbahn laufender Hund von Auto erfasst - Autofahrende Person gesucht, Wiesbaden, Waldstraße, Holsteinstraße, 23.05.2023, 16.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde in der Waldstraße ein auf die Fahrbahn laufender Hund von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei sucht nun nach der am Steuer sitzenden Person, die sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernte, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Nach Angaben der Hundehalterin habe sie gegen 16.30 Uhr mit ihrem nicht angeleinten Chihuahua in der Waldstraße an der Ecke zur Holsteinstraße gestanden, als ihr Hund plötzlich auf die Straße gelaufen und mit einem roten Kleinwagen zusammengestoßen sei. Der Fahrer oder aber die Fahrerin des Autos habe nach dem Unfall nicht angehalten, sondern die Fahrt über die Waldstraße in Richtung Nassauer Straße fortgesetzt. Der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht, wo er dann später seinen Verletzungen erlegen ist. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die autofahrende Person oder aber Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Übermüdet in Bushaltestelle gefahren, Wiesbaden-Delkenheim, Hofgut Mechthildshausen, 24.05.2023, 15:10 Uhr

(da)Augenscheinlicher Sekundenschlaf führte am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verantwortliche in eine Bushaltestelle fuhr. Gegen 15:10 Uhr fuhr ein 64-jähriger Wiesbadener mit seinem Nissan vom Flugplatz Erbenheim in Richtung der Domäne Mechthildshausen. Anhand erster Ermittlungen am Unfallort war der 64-Jährige stark übermüdet, weshalb er in Sekundenschlaf verfiel. Hierdurch geriet sein Nissan in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in eine dort befindliche Bushaltestelle. Die Haltestelle wurde durch die Kollision vollends zerstört. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Sein Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an seinem PKW sowie der Bushaltestelle beläuft sich auf schätzungsweise 20.000EUR.

7. Unfall in Kreuzungsbereich,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Loreleiring, 24.05.2023, 13:50 Uhr

(da)Im Kreuzungsbereich der Dotzheimer Straße sowie des Loreleirings kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Gegen 13:50 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau aus Bad Kreuznach in den besagten Kreuzungsbereich ein. Nach eigenen Angaben musste sie jedoch aufgrund der Alarmfahrt eines Rettungswagens halten. Sie sei dann im Anschluss über die Kreuzung gefahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Touran eines 47-jährigen Wiesbadeners. Auch dieser gab an, bei grüner Ampel losgefahren zu sein. Hier sei ihm dann der Golf in das Fahrzeug gefahren. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Seine Fahrerin begab sich leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter (0611) 345-2340 an das 3. Polizeirevier zu wenden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell