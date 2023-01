Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein bislang noch unbekannter Kfz-Führer bog am Freitag, 27.01.2023, zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug in Hildesheim von der von-Voigt-Rhetz-Straße in die von-Emmich-Straße ab. Beim Abbiegevorgang touchiert der Kfz-Führer mit seinem Fahrzeug einen links- und einen rechtsseitig jeweils am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Pkw und beschädigt diese zum Teil erheblich. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.300 Euro geschätzt. Der noch unbekannte Fahrzeugführer setzt trotz des Unfalls seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seinem Fahrzeug und seiner Person zu ermöglichen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

