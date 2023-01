POL-GI: PKW-Scheibe eingeschlagen + Gelieferten Kühlschrank entwendet + Geschwindigkeitskontrollen + Tatverdächtiger ermittelt + Versuchter Diebstahl + Unfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: PKW-Scheibe eingeschlagen

Zwei im Auto liegende Handys erschienen einem Dieb am Donnerstag, 26. Januar, offenbar als günstige Gelegenheit für einen Diebstahl. Zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe des in der Friedrichstraße parkenden weißen VW ein und nahm die zwei Handys im Wert von etwa 700 Euro an sich. Der Schaden am VW beläuft sich auf geschätzte 600 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Gelieferten Kühlschrank entwendet

Einen gelieferten und im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Thielmannstraße abgestellten Kühlschrank im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Unbekannte am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 9.55 Uhr und 13.20 Uhr. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum eine Person mit einem größeren Paket in der Straße hantieren sehen? Wer kann andere hilfreiche Angaben zur Aufklärung der Tat machen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Geschwindigkeitskontrollen

Im Zeitraum von 7.20 Uhr bis 9 Uhr führten Beamte der Polizeistation Grünberg am Donnerstag, 26. Januar, im Rahmen der Aktion "Blitz for kids" Geschwindigkeitskontrollen nahe einer Schule durch. Dabei standen sie im Felix-Klipstein-Weg und überprüften mit ihren Geräten die Geschwindigkeit von 65 Fahrzeugen. Drei Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, bei ihnen erhoben die Beamten bei den anschließenden Kontrollen ein Verwarngeld.

Gießen: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem Diebstahl aus einem Renault Master am Dienstag, 17. Januar, gelang der Kriminalpolizei die Ermittlung eines 52-jährigen Tatverdächtigen. Im Zuge der Ermittlungen erhielt der polizeibekannte Mann zu Hause einen Besuch der Beamten und begleitete diese dann auch zunächst auf die Polizeistation. Nach einer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er aufgrund fehlender Haftgründe wieder gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

(Hinweis: Die Meldung steht im Bezug zur Meldung "In Renault gegriffen" vom 18.01.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5419662 ).

Grünberg: Versuchter Diebstahl

Aus unbekannten Gründen scheiterte in der Straße Ziegelberg ein offenbar geplanter Diebstahl von Werkzeug. Zwischen Donnerstag, 26. Januar, 16.45 Uhr, und Freitag, 6.25 Uhr, schlugen die Diebe eine Scheibe eines geparkten roten Ford Transit ein, ließen das darin vorhandene Werkzeug jedoch liegen. Somit entstand lediglich ein Schaden von 250 Euro. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Hungen- Villingen: Werkzeug aus Ford entwendet

Aus einem grauen Ford Transit entwendeten Diebe Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Donnerstag, 26. Januar, 15 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, schlugen sie eine Scheibe ein und machten sich unter anderem mit Bohrmaschinen, Schrauben und Fräsaufsätzen in der Hellbergstraße aus dem Staub. Der am Ford entstandene Schaden dürfte bei rund 1.000 Euro liegen. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Lich- Eberstadt: Unbekannte auf Gartengrundstück

Einen beschädigten Zaun, eine herausgerissene Holzlatte und eine geöffnete Tür am Hühnerstall stellte die Besitzerin eines umzäunten Gartengrundstücks fest, als sie dort am Donnerstag, 26. Januar, gegen 8.30 Uhr ankam. Wer sich ab Mittwoch, 25. Januar, 17 Uhr, auf dem Grundstück im Holzheimer Weg/ Feldgemarkung Im Wäldchen zu schaffen gemacht hatte und vor allem was dabei die Intention war, steht bislang nicht fest. Die Tiere kamen nicht zu Schaden, die notwendigen Reparaturen dürften um die 100 Euro kosten. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Citroen touchiert

Einen silberfarbenen Citroen C1 touchierte ein unbekannter Autofahrer im Parkhaus Galerie Neustädter Tor in der Straße Neustadt. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Citroen parkte am Mittwoch, 25. Januar, zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr auf der zweiten Ebene des Parkhauses. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Laubach: Opel touchiert

Zwischen Mittwoch, 25.Januar, 21 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Friedrichstraße einen geparkten Opel. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den linken Außenspiegel des blauen Zafira und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

A5/ Grünberg: Unfall wegen Ausweichmanöver

Ein 62-jähriger Mann in einem LKW befuhr Donnerstagabend, 26. Januar, gegen 20.30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar als ein vor ihm fahrender LKW bremste, wich der 62-Jährige auf den linken Fahrstreifen aus, übersah den Citroen eines 35-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.700 Euro.

Laubach: Leicht Verletzter nach Unfall

Ein 58-jähriger Mann aus Laubach in einem Citroen befuhr am Mittwoch, 25.Januar, gegen 16.45 Uhr die Philipp-Reis-Straße in Richtung Ortsausgang und geriet aus unbekannter Ursache nach rechts in Richtung Fahrbahnrand. Dabei stieß der Citroen-Fahrer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Der Laubacher verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Radlerin übersehen

Donnerstagabend, 26. Januar, gegen 20.30 Uhr, beabsichtigte ein 44-jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung Frankfurter Straße/ Wilhelmstraße vom Bürgersteig in den fließenden Verkehr einzufahren. Offenbar übersah der Mann dabei eine 24-jährige Radfahrerin, die von der Wilhelmstraße kommend die Frankfurter Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radlerin stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die 24-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

