POL-GI: Pakete entwendet + Jacke und Rucksack wieder weggeworfen + Werkzeug entwendet + Zu hoch für Brücke + Mit Ferrari von Straße abgekommen + Geschwindigkeitskontrollen + Fallrohr angefahren

Gießen: Pakete entwendet

Drei Pakete entwendeten Unbekannte am Dienstag, 24. Januar, zwischen 15.30 Uhr und 17.20 Uhr aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der der Lonystraße. Der Wert des Inhalts soll in Höhe von mehreren hundert Euro liegen. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Jacke und Rucksack wieder weggeworfen

Nachdem ein Dieb am Donnerstag, 26. Januar, aus einem wohl unverschlossenen weißen Sprinter eine Jacke und einen Rucksack entwendet hatte, entnahm er daraus die Wertsachen und entsorgte die Gegenstände etwa 20 Meter entfernt vom Tatort in einer Seitenstraße. Zur Tatzeit gegen 8.50 Uhr parkte der Sprinter vor einer Parfümerie im Seltersweg. Etwas später, gegen 9 Uhr, nahm ein Dieb aus einem ebenfalls vermutlich unverschlossenen PKW ein Handy im Wert von etwa 1.000 Euro an sich und machte sich damit aus dem Staub. Tatort ist ebenfalls der Seltersweg, unterhalb vom "Elefantenklo". Der mögliche Zusammenhang beider Diebstähle wird durch die Ermittler geprüft. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen: Wer hat am Donnerstagmorgen eine Person gesehen, die Jacke und Rucksack aus einem Sprinter genommen hat oder diese Gegenstände weggeworfen hat? Wer kann Angaben zum Handydiebstahl machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Lich: Werkzeug entwendet

Diebe schlugen in der Händelstraße die Scheibe eines geparkten Kleinbusses ein und entwendeten zwischen Dienstag, 24. Januar, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 5.50 Uhr, Werkzeug im Wert von etwa 1.500 Euro aus dem weißen Mercedes Viano, an dem dadurch noch ein Schaden von etwa 250 Euro entstand. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Zu hoch für Brücke

In der Bahnhofstraße prallte am Donnerstag, 26. Januar, gegen 2.05 Uhr ein LKW gegen die in etwa drei Meter Höhe verlaufende Brücke einer Bahnunterführung. Durch die Kollision riss der Aufbau des Daimler ab, es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Zusätzlich entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden an einem Schild. Der 76-jährige Fahrer aus Waldbrunn (Westerwald) kam mit mutmaßlich leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Um den LKW und den völlig zerstörten Aufbau kümmerte sich ein Abschlepper.

Gießen: Mit Ferrari von Straße abgekommen

Ein hoher Schaden entstand am Mittwoch, 25. Januar, bei einem Unfall auf der L 3475 zwischen Lollar und Wieseck. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Ferrari gegen 15 Uhr bisherigen Ermittlungen zufolge wohl nach links von der Straße ab und in einer Böschung zum Stehen. Der 36-jährige Fahrer aus Gießen blieb unverletzt, das ebenfalls im Auto gewesene vierjährige Kind kam zunächst vorsorglich ins Krankenhaus, konnte von dort aus aber unverletzt entlassen werden. Der geschätzte 200.000 Euro hohe Schaden am Ferrari dürfte einem Totalschaden entsprechen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Ferrari machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord zu wenden.

Fernwald: Geschwindigkeitskontrollen auf der B457

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen führten gemeinsam mit Beamten der Wachpolizei am Mittwoch, 25. Januar, Geschwindigkeitskontrollen an der B457 nach Gießen durch. Zwischen 10.15 Uhr und 12.45 Uhr stellten sie 36 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, wovon 13 Verkehrsteilnehmende mit einem Bußgeld und einem Punkt rechnen müssen, da sie die erlaubten 70 km/h um mehr als 21 km/h überschritten. Schnellster war ein 29-Jähriger aus Lich, der mit 117 km/h unterwegs war. Die 47 km/h zu viel auf dem Tacho bedeuten für ihn nun einen Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein 325 Euro hohes Bußgeld.

Gießen: Fallrohr angefahren

Vermutlich durch einen Unfall entstand ein 300 Euro hoher Schaden am Fallrohr eines Hauses in der Mühlstraße. Zwischen 13 Uhr am Dienstag, 24. Januar, und 17 Uhr am Mittwoch, 17 Uhr, entfernte sich der unbekannte Verursacher nach der Kollision unerlaubt. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755, entgegen.

