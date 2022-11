Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Meerbusch (ots)

Am Montag (31.10.), zwischen circa 16:50 Uhr und 19:40 Uhr, kam es in Meerbusch an der Straße "Kanzlei" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Einbrecher sind nach ersten Ermittlungen über das Wohnzimmerfenster oder die Kellertüre in das Haus gelangt. Sie haben sämtliche Räume durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

