Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frau von Unbekannten attackiert - die Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Neuss (ots)

Die Kriminalpolizei in Neuss ermittelt aktuell gegen zwei bislang unbekannte Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.10. / 29.10.), gegen 01:30 Uhr, wurde eine 38-Jährige von vermutlich zwei unbekannten Männern körperlich angegangen. Sie ging mit ihrem Hund auf dem Wierstraetweg aus Richtung Park in Richtung Innenstadt spazieren, als zwei ihr unbekannte Männer sie nach einer Zigarette fragten. Kurz darauf habe der eine Tatverdächtige sie festgehalten, sein Komplize habe der Geschädigten ins Gesicht und in den Bauch geschlagen. Nachdem sowohl die Frau sich wehrte, als auch ihr Hund anschlug, ließen die Männer ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Entwendet wurde der 38-Jährigen nichts.

Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: Beide sollen etwa im Alter von 30 Jahren, männlich und circa 170 Zentimeter groß sein. Einer der Beiden soll dunkelhäutig gewesen sein, habe die Haare seitlich abrasiert und oben gelockt getragen (ähnlich eines "Afros"). Bekleidet sei er mit einer hellen Jeans und hellen, halbhohen Schuhen gewesen. Sein Komplize habe ein südländisches Aussehen gehabt und dunkle, kurz rasierte Haare getragen. Er habe eine silber-schwarze Kette getragen sowie eine dunkle "Bomberjacke" und dunkle Schuhe (Sneakers). Beide Männer seien von schlanker bis normaler Statur gewesen.

Das Opfer erlitt Verletzungen, die eine medizinische Behandlung notwendig machten.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02131 300 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell