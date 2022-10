Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte Täter nach Diebstahl flüchtig

Dormagen (ots)

Zwei zur Zeit noch unbekannte Täter klingelten am Samstag (29.10) gegen 14:05 Uhr bei einem lebensälteren Ehepaar und versuchten unter dem Vorwand, dass ihre Katze im Garten sei, Zugang zum Haus des Ehepaares zu bekommen. Die 84-jährige Dormagenerin teilte mehrfach mit, dass sie niemanden hereinlassen würde und dass sich keine Katze auf dem Grundstück befinden würde. Die unbekannten Täter ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und einer von ihnen kletterte über einen Gartenzaun auf das Grundstück. Von dort gelang er in das Wohnhaus und öffnete nach ersten Erkenntnissen dem zweiten Täter die Hauseingangstür. Während der erste Täter das Opfer weiterhin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter offensichtlich Zimmer des Hauses nach Diebesgut. Als die Dormagenerin das Telefon nahm, um die Polizei zu informieren, entfernten sich beide Täter aus dem Haus und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Die Täter werden beschrieben als männlich mit südeuropäischer Herkunft. Der erste Täter sei 20-30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, habe einen Vollbart und eine Mütze getragen. Sein Komplize sei 40-50 Jahre alt, 180cm bis 190cm groß, er habe eine Glatze und sei dunkel gekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben kann, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell