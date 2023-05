Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Queerfeindlicher Angriff im Rahmen des CSD-Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(da)Am Samstag wurde eine Teilnehmerin der Christopher-Street-Days-Demonstration in Wiesbaden angegriffen. Als sich die 29-Jährige gegen 16:15 Uhr im Bereich der Burgstraße aufhielt, entriss ihr nach bisherigem Sachstand eine unbekannte, männliche Person eine mitgeführte LSBT*IQ-Fahne, zerstörte diese provokativ vor den Augen der CSD-Teilnehmerin und beleidigte sie anschließend in vulgärer Art und Weise. Im weiteren Verlauf schlug der Mann seinem Opfer in das Gesicht und entwendete ihr das Smartphone, um dann in unbekannte Richtung zu flüchten. Eine rettungsärztliche Behandlung der durch den Schlag entstandenen Verletzungen wurde seitens der Frau abgelehnt. Bei ihrem Angreifer handelte es sich um einen Mann im Alter von 20-25 Jahren. Er hatte dunkle, lockige Haare, trug ein dunkles T-Shirt, eine weiß-blau längs-gestreifte kurze Sporthose mit blauen Sternen sowie weiße Sneaker.

Der Vorfall wurde von mehreren Zeuginnen und Zeugen beobachtet, unter anderem auch von einer weiteren, ebenfalls bisher unbekannten Person, die der Angegriffenen kurze Zeit später ihr Handy zurückbrachte. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter 0611 / 345-0 zu melden.

Darüber hinaus besteht im Polizeipräsidium Westhessen seit 2010 eine spezielle LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen / Institutionen sowie Opfern queerfeindlicher Straftaten als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: Polizeihauptkommissar Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder 06192 / 2079-235.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell